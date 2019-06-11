"Ъ": "Роснефть" в письме Козаку назвала сумму претензий из-за грязной нефти в "Дружбе"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Роснефть" обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба", так как компания уже получила претензии от "Белнефтехима" на $155 млн и еще на $0,45 млн от польской Orlen и хочет добиться от "Транснефти" гарантий соответствующих выплат, пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники. По данным издания, письмо вице-премьеру написал глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце мая.

По словам источников, знакомых с содержанием письма, Сечин указал, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле - на $155 млн. Также с претензиями обратился польский переработчик Orlen - на $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии были перенаправлены в "Транснефть", но, как отметил Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти и набирают юристов для предъявления судебных претензий.

Газета отмечает, что на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идет, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса. Источники издания в отрасли отмечают, что ущерб от поставок загрязненной нефти на Мозырь на данный момент в принципе отсутствует. Дело в том, что, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с территории Белоруссии будет возвращена в Россию. Взамен - что подтвердил в интервью Reuters 10 июня замглавы Минэнерго Павел Сорокин - в Белоруссию будет поставлена чистая нефть.

В "Транснефти" газете заявили, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков. Этот вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, поясняют в "Транснефти", и согласно итоговой декларации встречи, "конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций и их документального подтверждения". "Есть общее понимание, что речь идет о неделях и месяцах, но никак не днях или годах. И конечно, недопустимы попытки заработать на компенсациях. Это как кладбищенский бизнес - делать деньги на несчастье", - заявил "Коммерсанту" советник главы "Транснефти" Игорь Демин.

В "Роснефти" же отметили, что "Транснефть" пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти и компания "доверяет "Транснефти" как добросовестному контрагенту".

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете, что "решений по компенсации потребителям на уровне правительства не принималось". Он напомнил, что вопрос отложен до полного восстановления работы нефтепровода "Дружба".

Вынужденное сокращение добычи

Глава "Роснефти" также указал, что и сама компания пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 млн тонн из-за "одностороннего отказа" "Транснефти" принимать сырье в систему, пишет газета. Однако информации о том, будет ли "Роснефть" обращаться за компенсациями из-за вынужденного сокращения добычи, в статье не приводится.

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, к потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.