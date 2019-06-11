Росрыболовство не ожидает роста цен на рыбу и рыбную продукцию выше инфляции

"Если говорить о ретейле, то цены на рыбу и рыбную продукцию в России вполне стабильные. Их ежегодный рост примерно равен уровню инфляции", - сказал он.

Глава Росрыболовства отметил, что в оптовом сегменте стоимость рыбной продукции обычно варьируется. "Пока из основных социально значимых видов продукции рост возможен только по треске из-за снижения объемов национальных квот на ее добычу. По всем остальным видам водных биологических ресурсов мы ожидаем, что ситуация будет стабильной", - отметил он.

Шестаков добавил, что представители ведомства планируют следить за тем, как будет проходить лососевая путина для того, чтобы понимать, что ожидать от цен на горбушу и кету. Он напомнил, что лососевая путина уже началась на Дальнем Востоке и ее первые результаты оцениваются как неплохие. Прогнозный вылов лососевых на этот год определен в размере 461 тыс. тонн.

"Это выше среднего показателя за последние 10 лет, но, безусловно, ниже того рекорда, который у нас был в прошлом году, когда мы выловили 676 тыс. тонн", - сказал глава Росрыболовства, добавив, что пока прогноз ведомства достаточно позитивен.