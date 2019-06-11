AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Торговая площадка AliExpress начала тестировать быструю доставку в Россию товаров стоимостью до 150 рублей. В течение месяца возможность будет доступна для всех недорогих заказов, сообщил ТАСС представитель компании.

"Мы запускаем новый маршрут для недорогих посылок. Теперь они будут доставляться почти на две недели быстрее, чем раньше, благодаря тому, что с сортировочного центра летят самолетом в Москву", - сказал он, добавив, что часть товаров уже так отправляется.

"В течение месяца покроем все заказы. Порог - до 150 рублей", - пояснил он.

Ранее об ускорении доставки с AliExpress сообщила газета "Коммерсантъ".