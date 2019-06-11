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AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей

В компании заявили, что такие посылки будут доставляться почти на две недели быстрее
Описание
© REUTERS/Aly Song

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Торговая площадка AliExpress начала тестировать быструю доставку в Россию товаров стоимостью до 150 рублей. В течение месяца возможность будет доступна для всех недорогих заказов, сообщил ТАСС представитель компании.

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"Мы запускаем новый маршрут для недорогих посылок. Теперь они будут доставляться почти на две недели быстрее, чем раньше, благодаря тому, что с сортировочного центра летят самолетом в Москву", - сказал он, добавив, что часть товаров уже так отправляется.

"В течение месяца покроем все заказы. Порог - до 150 рублей", - пояснил он.

Ранее об ускорении доставки с AliExpress сообщила газета "Коммерсантъ".

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