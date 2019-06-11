Эксперт: локомотивы на гибридной тяге экономически эффективны на вокзалах крупных городов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Локомотивы на гибридной тяге, использующей литий-йонные накопители, будут экономически эффективными для работы на пассажирских вокзалах крупных городов. Такое мнение высказал ТАСС заведующий отделом АО "ВНИИЖТ" Андрей Заручейский, комментируя планы АО "Роснано", РЖД и "Трансмашхолдинга" по созданию экологически чистых маневровых локомотивов.

АО "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Трансмашхолдинг" на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов. "Трансмашхолдинг" разработает и произведет локомотивы, дочерняя компания "Роснано" "Лиотех" поставит для них литий-ионные тяговые батареи. Подписанный документ предусматривает возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение шести лет после приемки первой машины.

"В маневровой работе как на железных дорогах ОАО "РЖД", так и в промышленности, доминирующим является маневровый тепловоз. Работа маневровых тепловозов характеризуется значительной продолжительностью холостого хода по отношению ко времени работы под нагрузкой. Это обстоятельство позволяет использовать различные гибридные схемы для снижения расхода топлива. Эффективность этих схем зависит от характеристик накопителей энергии. Именно применение литий-ионных аккумуляторов позволило создать экономически эффективные гибридные схемы, удовлетворяющие требованиям заказчиков по массе и запасу энергии", - сказал Заручейский.

Множество стран заявили о необходимости увеличения доли электротранспорта. Россия не отстает от этого тренда - все больше городов начинают использовать электробусы или троллейбусы с удлиненным ходом. В более 150 подобных машин установлены отечественные аккумуляторы производства портфельной компании "Роснано" - "Лиотех" - единственного в России крупносерийного производителя литий-ионных аккумуляторов.

Эксперт пояснил, что подписанное соглашение является результатом реализации работ, проводимых в рамках совместного протокола о сотрудничестве, подписанного между ОАО "РЖД" и "Роснано". ВНИИЖТ в рамках этой работы разработал технико-экономическое обоснование применения гибридных локомотивов, где были рассмотрены различные схемы и оценены эффекты.

"В России технологии литий-ионных батарей пока не стали массовыми. Многие предприятия имеют линии по их выпуску или занимаются отработкой технологических процессов для обеспечения высоких показателей аккумуляторных батарей. Поэтому в настоящее время конкурентов внутри страны у "Лиотех" не более одного-двух", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", 100% акций АО "Роснано" в собственности государства. Функцию управления активами компании выполняет созданное в декабре 2013 года УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. АО "Роснано" - один из институтов развития России. Компания инвестирует напрямую и через инвестиционные фонды в высокотехнологичные проекты.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.