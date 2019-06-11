Яровая предлагает дать членам СНТ право устанавливать дату и повестку ежегодных собраний

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий членам садоводческих или огороднических товариществ право определять в уставе дату и повестку ежегодного общего собрания. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Яровой.

Как пояснила парламентарий, которую цитирует ее пресс-служба, в соответствии с действующим законодательством общее собрание членов товарищества собирается не реже одного раза в год, при этом среди 23 вопросов, относящихся к исключительной компетенции такого собрания, лишь два рассматриваются ежегодно (утверждение отчетов ревизионной комиссии, утверждение отчетов правления и председателя), а оставшиеся - по мере необходимости. При этом каждое проведение очередного или внеочередного общего собрания сопровождается обязательным уведомлением по почте, электронной почте и на информационном щите в самом товариществе.

"Законопроектом предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ правом определить в уставе фиксированную дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов, что повысит комфорт для граждан, защиту их прав, упредит конфликтные ситуации", - заявила вице-спикер. По мнению Яровой, "фиксированная дата, установленная по решению членов товарищества или кооператива в уставе, позволит обеспечить наиболее благоприятное время для собрания, исходя из общей позиции участников, максимальную явку и легитимность принимаемых решений, позволит избежать дополнительных затрат и конфликтных ситуаций, возникающих по причине невозможности принять участие в обсуждении вопросов". Также, полагает она, такая норма "будет фактором, дисциплинирующим руководство товариществ или кооперативов".

Кроме того, обратила внимание зампредседателя Госдумы, анализ, проведенный Советом законодателей, показал, что многие садоводы и огородники - пожилые люди, которые не имеют электронного адреса, и товарищества вынуждены направлять уведомления почтой письмом с уведомлением.

"Стоимость этой услуги составляет более 80 рублей, и в крупных товариществах расходы на это могут достигать 100 и более тысяч рублей", - отметила депутат. Она уверена, что предлагаемая законопроектом мера "избавит товарищества от необходимости нести расходы за почтовое сообщение при уведомлении граждан и, конечно, позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели".

"Сегодня в России 50-60 млн граждан в той или иной форме занимаются дачным хозяйством и, конечно, заинтересованы в том, чтобы иметь возможность самим решать все важные вопросы в жизни садоводческих и огороднических товариществ", - заключила Яровая.

По данным пресс-службы вице-спикера, законопроект одобрен Минюстом РФ, Минэкономразвития РФ, Минстроем РФ и фракцией "Единая Россия" в Госдуме, а также, поддержан членами Совета законодателей в феврале 2019 года.