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"Газпром" стал лидером по капитализации, обогнав Сбербанк

Это произошло после того, как акции кредитной организации подешевели из-за отсечки по дивидендам

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Газпром" вновь обошел Сбербанк по капитализации после того, как акции кредитной организации подешевели на Московской бирже из-за отсечки по дивидендам. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на открытии торговой сессии вторника обыкновенные акции Сбербанка опустились на 5,42%, до 235,51 рубля, а "префы" - на 6,18%, до 206,49 рубля за бумагу. В результате капитализация российского банка снизилась до 5,32 трлн рублей, в то время как капитализация "Газпрома" составляла почти 5,5 трлн рублей.

На фоне снижения стоимости акций Сбербанка индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,76%, до уровня в 2721,81 пункта, индекс РТС - на 0,91, до 1323,6 пункта.

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