Орешкин: товарооборот России и Китая может вырасти до $200 млрд в ближайшее время

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Двусторонняя торговля России и Китая выйдет на новый уровень в ближайшие несколько лет, при этом товарооборот достигнет $200 млрд. Об этом в интервью агентству "Синьхуа" во вторник заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Ожидается, что в ближайшие несколько лет двусторонняя торговля России и Китая выйдет на новый уровень, а товарооборот достигнет $200 млрд", - сказал Орешкин. "Подписанный недавно в Москве [в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина] российско-китайский меморандум о взаимопонимании и стимулировании развития двусторонней торговли поможет увеличить двусторонний товарооборот до целевого значения", - подчеркнул он.

Орешкин также отметил, что "двум странам нужно не только реализовывать крупные проекты, но и делать диверсифицированные поставки товаров конечного потребления и инвестиционных товаров". "Эти объемы будут очень активно расти", - указал он.

По словам министра, "в этом году стороны намерены продолжать наращивать объем торговли, что послужит отправной точкой для достижения новых горизонтов". "Между Россией и Китаем полное сотрудничество и взаимопонимание - в таком духе мы и будем продолжать", - резюмировал он.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году увеличился на 27,1%, превысив $107 млрд. Объем экспорта из КНР в РФ за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил $47,97 млрд, импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 42,7% - до $59,08 млрд.