Соглашение о выплате пенсий трудовым мигрантам в зоне ЕАЭС планируется подписать осенью

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Соглашение о выплате пенсий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется подписать осенью и ратифицировать до конца 2019 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам. В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

"В настоящее время проект соглашения проходит во всех государствах-членах Евразийского экономического союза процедуру внутригосударственного согласования с целью его подписания. Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами-членами ЕАЭС до конца года", - уточнили в Минтруде.

Работа над соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС осуществлялась на протяжении нескольких лет. Оно предусматривает разработку международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами-членами ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Россия).

После вступления в силу соглашения, пенсии будет назначать и выплачивать государство-член, на территории которого этот стаж приобретен, пояснили в министерстве. "Обращаться трудящийся может либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства. Документы для установления и выплаты российской пенсии необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством", - добавили в Минтруде.