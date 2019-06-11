Счетная палата нашла нарушения в ведомствах и учреждениях в сфере образования и науки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета за 2018 год в ведомствах и учреждениях в сфере образования и науки и выявила ряд нарушений при распоряжении имуществом, реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), выполнении госзадания, ведении бухгалтерского учета. Об этом сообщается во вторник на сайте палаты.

"Счетная палата проверила исполнение бюджета за 2018 год в Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзоре, Росмолодежи, Московского госуниверситете имени М. В. Ломоносова, Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, РАН, Российском фонде фундаментальных исследований и Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практически у всех проверенных объектов выявлены нарушения в сфере закупок, в том числе отсутствие требований к закупаемым товарам, несоблюдение требований закупок у малого бизнеса, нарушение сроков размещения извещений о закупках и отчетов и другие.

Выявленные нарушения

Минпросвещения смогло обеспечить исполнение бюджета только на 85,9% в связи с поздним заключением соглашений о предоставлении субсидий. "Кроме этого, министерством утвержден новый перечень школьных учебников. Из действующего ранее перечня путем необоснованного направления учебников на дополнительную экспертизу исключено значительное число учебников, что повлекло за собой сокращение доли определенных издательств, учебники которых используются в школах в настоящее время. Во время проверки в Минпросвещения России поступило предупреждение ФАС о необходимости включить в федеральный перечень исключенные учебники, срок исполнения которого еще не наступил", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки увеличился объем незавершенного строительства, оно допустило строительство объекта без разрешения, хотя на него уже успели потратить 1,9 млн рублей. В 2018 году из планировавшихся министерством 20 объектов в эксплуатацию было введено только восемь. Кроме того, Минобрнауки провело закупку без экономической целесообразности, а также не представило информацию для подготовки годового отчета о реализации четырех госпрограмм.

Проверка в Курчатовском институте выявила, что при реализации ФАИП учреждение не обеспечило консервацию двух объектов, строительство на которых не ведется с 2006 года, при этом объем вложенных в них средств составил 75,3 млн рублей. Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова из полученных 535 млн рублей на строительство Картинной галереи освоила только 40%, при этом срок действия разрешения на строительство истек в 2017 году, готовность объекта не превышает 10%.

Счетная палата также выявила ряд нарушений при распоряжении имуществом: из 447 объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе РАН, за ней закреплен лишь 171 объект, в Минобрнауки не обеспечена госрегистрация права оперативного управления на девять объектов недвижимого имущества, у Курчатовского института отсутствует право оперативного управления на 35 зданий в связи с отсутствием оформленного права собственности. Похожие нарушения выявлены в Московском и Санкт-Петербургском госуниверситетах.

В Рособрнадзоре Счетная палата отметила снижение эффективности госконтроля в сфере образования по шести показателям из двадцати, общее число проверок сократилось в 2018 году в 1,8 раза при сохранении штатной численности службы. Кроме того, результаты контрольных мероприятий Рособрнадзора часто оспариваются в суде, что свидетельствует о несовершенстве нормативных актов в сфере лицензирования и аккредитации. Нарушения выявлены и в Росмолодежи: по итогам 2018 года не достигнуты значения девяти из 10 показателей государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы".