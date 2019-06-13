"Ростелеком" и "Тюменьэнерго" договорились о внедрении технологий промышленного интернета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" и межрегиональная распределительная сетевая компания "Тюменьэнерго" (входит в "Россети") подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение эффективности электроэнергетики за счет автоматизации и внедрения технологий промышленного интернета.

"Подписание соглашения - важный этап создания и внедрения IT-технологий для энергетического комплекса трех крупных субъектов УрФО. Развитие цифровых технологий в этой сфере - одна из самых актуальных и перспективных задач экономики. Сервисы, которые "Ростелеком" предлагает энергетике сегодня, уже опробованы в нефтегазовой отрасли и показали свою эффективность", - сказал вице-президент макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Гусев на церемонии подписания.

Глава "Тюменьэнерго" Александр Мелихов отметил, что соглашение позволит повысить надежность и качество передачи электроэнергии, сформировать новую инфраструктуру и максимально эффективно осуществлять деятельность компании, которая работает на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более четырех тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм Груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.