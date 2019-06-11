Глава AliExpress в РФ и первый замгендиректора Mail.ru возглавят "AliExpress Россия"

МОСКВА,1 1 июня. /ТАСС/. Глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев назначены содиректорами "AliExpress Россия". Об этом говорится в совместном сообщении компаний Mail.ru и Alibaba.

"Alibaba Group и Mail.ru Group объявили имена двух генеральных содиректоров, которые будут управлять совместным предприятием "AliExpress Россия" <...> Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки", - отмечается в сообщении.

Гендиректор Alibaba Group Дэниэл Чжан отметил, что у Лю Вэя многолетний опыт работы на руководящих должностях в сфере электронной коммерции как в России, так и в Китае. "Он обладает уникальными компетенциями для позиции генерального содиректора СП "AliExpress Россия", - сказал он.

В свою очередь гендиректор (Россия) Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что Дмитрий Сергеев обладает обширной экспертизой и глубоким знанием рынков социальных медиа и e-commerce. "Он обеспечит СП "AliExpress Россия" место в авангарде инноваций в области цифровых технологий и электронной коммерции", - прокомментировал спикер.

О совместном предприятии

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия "AliExpress Россия". СП было создано для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" в "AliExpress Россия" составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.