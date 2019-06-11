МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя, говорится в пресс-релизе банка.

"Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода", - сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Комиссия за такой перевод составит 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. При этом пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс.