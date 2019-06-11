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Санкции США против Huawei

Источник: российские власти предложили руководству Huawei экосистему ПО для смартфонов

По словам собеседника агентства, речь идет не только об отечественной операционной системе "Аврора", но и российских социальных сетях, поисковике и антивирусах
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© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия предложила Huawei рассмотреть возможность использования на различных устройствах китайской корпорации (в частности, смартфонах) экосистемы отечественного программного обеспечения (ПО), рассказал ТАСС источник, знакомый с деталями встречи главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова и заместителя председателя правления, главного исполнительного директора Huawei Го Пина. По словам собеседника агентства, помимо отечественной операционной системы (ОС) "Аврора", на встрече обсуждали также российские социальные сети, поисковик и антивирусы.

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Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Носков и Го Пин на встрече перед Петербургским международным экономическим форумом обсуждали возможный переход китайских смартфонов на российскую ОС.

"Обсуждали не только "Аврору", в целом предлагали Huawei экосистему российского ПО: соцсети, поисковик, антивирусы и так далее", - уточнил источник ТАСС.

В Минкомсвязи не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. При этом в министерстве отметили, что постоянно работают над продвижением российских производителей на зарубежные рынки. В Huawei отказались от комментариев. В "Ростелекоме" (владеет "Авророй") об инициативе Huawei не слышали, но "готовы взаимодействовать со всеми разработчиками мобильных решений".

Теги
РоссияКитайНосков, Константин ЮрьевичСанкции США против Huawei
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