Эксперт: модернизацию образовательной инфраструктуры может обеспечить механизм ГЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Поддержка молодых перспективных проектов в образовании со стороны государства в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) может обеспечить модернизацию образовательной инфраструктуры в российских регионах. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент корпорации "Российский учебник" Андрей Галиев.

"Модернизация существующей образовательной инфраструктуры в регионах может произойти, например, с помощью механизма государственно-частного партнерства", - заявил представитель "Российского учебника" по итогам образовательных сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 6-8 июня.

По его словам, такой подход обеспечит качественную интеграцию современных практик в образовательные структуры. "Перспективным проектам необходима поддержка со стороны государства. Речь идет, в первую очередь, о создании понятной для всех игроков на рынке образовательных услуг системы правил, а также определение государственных гарантий для инвесторов", - пояснил он.

Галиев также добавил, что не менее важна и роль школы как института, активно вовлекающего учеников в образовательный процесс. "Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, школа должна стать институтом мотивации, который способен не только заряжать школьников желанием открывать что-то новое и интересное, но и обучать предприимчивости. Только на стыке этих двух компетенций может гармонично зародиться в нашей стране необходимая движущая сила для совершения качественного технологического скачка", - подчеркнул представитель корпорации.

Петербургский международный экономический форум проводился с 6 по 8 июня. Мероприятия форума были объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.