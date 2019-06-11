Суд обязал структуру Baring Vostok немедленно исполнить опцион на акции банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области во вторник удовлетворил заявление компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о немедленном исполнении колл-опциона.

"Суд определил к немедленному исполнению решение суда", - сказал представитель ответчика после заседания.

Заседание, на котором соответствующее ходатайство ответчика удовлетворил суд, прошло в закрытом режиме.

5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании "Финвижн холдингс" наложил запрет на проведение допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.