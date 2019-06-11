"Автонет" предложил увеличить число регионов, где будут тестировать беспилотные авто

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Эксперимент тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования могут расширить до 10 регионов. Это следует из проекта изменений в постановление правительства РФ от 26 ноября 2018 года "О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств", подготовленного рабочей группой национальной технологической инициативы "Автонет".

"К Москве и Татарстану решено добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Автонета".

В информбюро НТИ сообщили ТАСС, что правила использования беспилотных авто на дорогах остаются прежними, однако уже сейчас идет обсуждение об их упрощении.

"Упрощение правил сертификации беспилотных автомобилей должно пройти всестороннее обсуждение и оценку. Сравнивая поведение на дороге беспилотного и обычного автомобилей, справедливо отметить, что высокоавтоматизированное транспортное средство может ездить профессиональнее, чем обычный среднестатистический водитель. Аварий с беспилотными авто должно стать меньше", - отметили в НТИ.

Как сообщалось ранее, в "Автонете" также обсуждается вопрос о включении в эксперимент маршрута Москва - Хельсинки, однако окончательного решения пока не принято.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.