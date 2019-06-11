Индекс РТС обновил максимум 2014 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз индекс РТС находился выше 1340 пунктов в июле 2014 года.

Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2745,93 пункта.

Таким образом, российские индексы полностью отыграли снижение на открытии торгов, вызванное дивидендной отсечкой по акциям Сбербанка.

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился по состоянию на 12:35 мск на 0,4%, до 64,52 рубля, курс евро - на 0,33%, до 73,03 рубля.