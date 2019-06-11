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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Вице-премьеры России и Белоруссии обсудят ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

Переговоры пройдут 14 июня в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 14 июня встретится со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко для обсуждения сотрудничества в энергетической сфере, в том числе ситуацию с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам представитель российского вице-премьера Илья Джус.

"В пятницу, 14 июня, продолжатся рабочие контакты с белорусскими коллегами по тематике ТЭКа. Запланированы рабочая встреча с вице-премьером Ляшенко в Москве. В целом, рабочие контакты по сотрудничеству в энергетической сфере, но, естественно, сейчас один из самых приоритетных вопросов - это вопрос нефтепровода "Дружба", - сказал Джус.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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