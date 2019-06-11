Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава кабмина напомнил, что сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и "получил впечатляющий рост производительности труда". В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, - предупредил Медведев. - Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях". Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.

"Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, - уверен глава правительства. - Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости". "По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства, - добавил он. - Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений".

"В этом смысле малые и средние предприятия - один из главных ответов на массовый социальный запрос, - считает Медведев. - Чтобы не столкнуться с фундаментальным недовольством - а в 20 веке примеров этому было весьма немало - бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников". "Системы мотивации, которые вдохновляли предыдущие поколения, уже подчас абсолютно не годятся для поколений современных, - считает премьер. - Очевидно, что наши дети будут мудрее нас", - заключил он.

Интересы работников на рынке труда

Медведев считает, что акцент рынка труда смещается с запросов корпораций в сторону интересов работников. "Сегодня в центре повестки дня - права и интересы работников, а не просто запросы корпораций или государств, - сказал глава кабмина. - Если хотите - ожидания людей и профессии".

"Признание человека - человеческой жизни и благополучия - высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики, - констатировал он. - Это важный исторический процесс и тот вызов, на который нам всем вместе нужно искать адекватный ответ".

Медведев призвал выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса. По его словам, у людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры. "Подготовка, переподготовка, освоение новых смежных и абсолютно новых знаний, новых компетенций - это позволяет просто человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное - всегда оставаться востребованным на рынке труда", - подчеркнул он. Медведев заметил, что технологии уже меняют многие рабочие места, в результате чего уходят старые профессии и появляются новые.

Всеобщая трудовая гарантия

Премьер-министр заверил, что РФ придерживается стандартов Международной организации труда (МОТ) и призывает другие страны пойти по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии. Он заявил о востребованности конвенций и рекомендаций МОТ, которые "универсальны и представляют собой свод лучших практик по регулированию социально-трудовых вопросов". Медведев назвал "весьма интересной" рекомендацию МОТ об установлении всеобщей трудовой гарантии, которая должна предоставляться всем работникам и имеет фундаментальное значение с точки зрения защиты прав трудящихся. "Я убежден, что она может быть реализована, хотя задача сама по себе сверхамбициозная", - заявил глава кабинета министров. Он напомнил, что "в России многие из этих гарантий действуют давно, некоторые - закреплены в Конституции РФ". "И надо добиваться того, чтобы и все страны пошли по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии", - подчеркнул Медведев.

Российский премьер заверил, что Москва придает большое значение практическому сотрудничеству с МОТ и воспринимает "в качестве эталонов ее стандарты в таких важных сферах, как социальное страхование и пенсионное обеспечение". Он констатировал, что РФ ратифицировала 77 конвенций МОТ и два протокола. Председатель правительства отметил, что интересам России "отвечает применение опыта МОТ в вопросах государственной политики занятости в условиях экономического кризиса, особенно это касается молодежи, борьбы с бедностью, трудовой миграции", что отражено в Программе сотрудничества между Россией и МОТ на 2017-2020 годы.

"Мы в полной мере разделяем миссию и задачи Организации так, как они определены в уставных документах, солидарны с позицией МОТ в том, что наша общая задача - сделать труд в ХХI веке повсеместным фактором развития личности, источником раскрытия и реализации возможностей для всех людей", - сказал Медведев.

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