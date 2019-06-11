Медведев: цифровые технологии дают возможность карьерного роста талантливым людям

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что внедрение цифровых технологий дает большие возможности для карьерного роста талантливых людей, особенно в развивающихся странах. Об этом он заявил, выступая на Международной конференции труда.

"Цифровые технологии предоставляют почти безграничные возможности для работы и самореализации людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, места жительства, - сказал глава кабмина. - Такая новая парадигма труда дает многообещающие стимулы для талантливых людей, особенно для тех, кто живет в развивающихся странах".

Глава правительства отметил, что посетил в понедельник в Женеве Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН). "ЦЕРН представляет собой самодостаточный город, где можно и трудиться, и жить, при желании никуда не выезжая, - констатировал он. - Но такого рода центры - это не единственное место, где стираются границы между профессиональной деятельностью и частной жизнью. При развитии современных технологий для многих рабочим местом уже становится собственный дом".

Медведев напомнил и о ставших уже массовым явлением неполной занятости и удаленной работе, а также популярности фриланса. "И эта занятость - поверх государственных границ и национальных рынков", - заметил он.