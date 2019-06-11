Медведев: санкции и торговые войны негативно сказываются на мировом рынке труда

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Санкции, торговые войны и другие барьеры негативно сказываются на мировом рынке труда, так как всем становится сложнее быть вне политики. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

"Такие вещи как нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом. Компаниям, организациям, а стало быть и людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением", - сказал Медведев.

Он отметил, что с фундаментальными переменами на рынке труда сталкиваются все страны, и регулирование трудовых отношений нуждается в общих подходах и принципах. Между тем, продолжил премьер-министр РФ, "поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере становится все более агрессивным, буквально на грани произвола". "Под угрозой оказывается складывающийся десятилетиями миропорядок", - сказал глава кабмина.

"Россия против новых "берлинских стен". Мы придерживаемся принципов открытости, уважения национальных интересов, взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Медведев, отметив, в частности, что именно с такими установками создавался Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Глава российского правительства обратил внимание, что конференция проходит в здании, где располагалась штаб-квартира Лиги Наций. "Ее печальная судьба - напоминание нам о том, насколько является хрупкой архитектура международных отношений, и как важно ее поддерживать всеми возможными способами", - заключил премьер-министр РФ.

Лига Наций (1920 - 1946 годы) - первая всемирная организация, призванная обеспечить мир и сотрудничество между странами. Несмотря на определенные достижения, Лиге Наций не удалось выполнить задачи, связанные с обеспечением коллективной безопасности. После Второй мировой войны функций этой организации были переданы в ООН.

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