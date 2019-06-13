"Башнефть" планирует разработать Карту цифровой трансформации к концу 2019 года

УФА, 13 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Башнефть" планирует к концу этого года разработать Карту цифровой трансформации на период до 2022 года в рамках проекта по оптимизации и повышении безопасности нефтепереработки, сообщил на годовом общем собрании акционеров глава компании Андрей Шишкин.

"В конце 2018 года был инициирован проект "Цифровой НПЗ", нацеленный на оптимизацию, сокращение затрат и повышение безопасности нефтепереработки. Цифровая трансформация затронет как непосредственно процесс производства, так и процессы, связанные с управлением активом. В конце 2019 года мы планируем получить готовую Карту цифровой трансформации НПЗ "Башнефти" на период до 2022 года и готовые к запуску инициативы первой стадии цифровизации", - сказал он.

Шишкин рассказал, что компания занимается внедрением инновационных технологий, одна из которых - цифровизация бизнес-процессов. Он напомнил, что в январе 2018 года стартовал проект "Цифровое месторождение", его цель - повысить эффективность и безопасность процессов разработки и эксплуатации месторождений с помощью новейших цифровых технологий интернета вещей и предиктивной аналитики.

"С гордостью сообщаю, что проект был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию на Илишевском месторождении "Башнефти" в мае 2019 года <…> Ключевые производственные объекты на месторождении были переведены на "цифру": механизированный фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики. Все технологии, инновационные модули и программное обеспечение были разработаны силами корпоративных научно-проектных институтов", - отметил глава "Башнефти".

Внедрение информационной системы, по его словам, позволит добиться существенного роста производственных показателей, а экономический эффект составит более 1 млрд рублей в год. Опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта, будет востребован на всех месторождениях "Башнефти" и "Роснефти", добавил Шишкин.

О компании

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным на сайте предприятия, более 180 месторождений.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании.