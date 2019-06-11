Вице-президентом по продажам и маркетингу Aurus назначили экс-главу "Рольфа"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Экс-глава автодилерского холдинга "Рольф" Татьяна Луковецкая назначена вице-президентом по продажам и маркетингу компании ООО "Аурус", продвигающей люксовый российский автомобиль Aurus. Об этом сообщается в пресс-релизе ФГУП "НАМИ".

"В июне 2019 г. к команде ООО "Аурус" присоединилась Татьяна Луковецкая, которая займется продажами и маркетингом в должности вице-президента", - говорится в сообщении.

"Моей первоочередной целью является построение бренда Aurus как конкурентного бренда на мировой арене, а также создание высококачественной сети продаж и сервисного обслуживания. В рамках нового индустриального проекта Aurus нашей команде предстоит масштабировать опыт и технологии НАМИ в серийном производстве, при этом сохранив высокий уровень индивидуализации, что является неотъемлемой частью производства автомобилей класса люкс" - сказала Луковецкая.

В "Рольфе" Луковецкая работала с 2011 года, где спустя два года была назначена генеральном директором холдинга, а в 2017 году - главой совета директоров.

Как сообщалось ранее, с 1 июня компанию "Аурус" возглавил гендиректор СП Ford Sollers и УАЗа Адиль Ширинов.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).