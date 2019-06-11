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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Кабмин не принимал решений по компенсациям из-за грязной нефти в "Дружбе"

Об этом сообщил представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не принимало решений относительно формы и размеров компенсаций из-за грязной нефти в "Дружбе", сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

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Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Роснефть" обратилась к Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба", так как компания уже получила претензии от "Белнефтехима" на 155 млн долларов и еще на 0,45 млн долларов от польской Orlen и намерена добиться от "Транснефти" гарантий соответствующих выплат.

"Решений по размерам и форме компенсаций по "Дружбе" не принималось", - подчеркнул Джус.

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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