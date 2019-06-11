Кабмин не принимал решений по компенсациям из-за грязной нефти в "Дружбе"

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Роснефть" обратилась к Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба", так как компания уже получила претензии от "Белнефтехима" на 155 млн долларов и еще на 0,45 млн долларов от польской Orlen и намерена добиться от "Транснефти" гарантий соответствующих выплат.

"Решений по размерам и форме компенсаций по "Дружбе" не принималось", - подчеркнул Джус.

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.