МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Яндекс" расширяет свое первое за пределами России тестирование беспилотных автомобилей, которое пройдет в Израиле, без сопровождения инженера. Как сообщили ТАСС в компании, вместе с запуском тестирования "Яндекс" сформирует в стране команду инженеров и разработчиков, которые буду заниматься развитием беспилотных технологий.

"Яндекс" расширяет тестирование беспилотных автомобилей в Израиле. Вместе с расширением беспилотного флота будет расти и местная команда инженеров и разработчиков. Специалисты будут работать вместе с российской командой над разработкой технологии беспилотного управления автомобилем, а также решать задачи, возникающие по ходу тестирования в этой стране", - рассказали в компании. На данный момент компания тестирует технологию в России, имеет разрешение на тесты в штате Невада, проводит разработки беспилотных технологий в Минске.

Как пояснили в пресс-службе компании, "Яндекс" уже имеет разрешение на самостоятельное тестирование беспилотных автомобилей в Израиле. "На первом этапе в машине должен был находиться инженер. Его задачей было дать свое заключение о безопасности тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования с водителем за рулем. Теперь автомобили "Яндекса" могут ездить в беспилотном режиме без сопровождения инженера. Таким образом, компания сможет выпускать больше машин на дороги общего пользования", - подчеркнули в компании.

Так, пояснили в пресс-службе, тестирование в разных странах и регионах позволяет проверять технологию в различных условиях и делать ее более универсальной и масштабируемой. "По ходу тестирования в Израиле беспилотные автомобили "Яндекса" будут учиться работать в разных дорожных условиях, которые недоступны в других регионах. Возможность работы беспилотного автомобиля в разных ситуациях - важное условие для быстрого запуска технологии на новых территориях", - отметили в компании.

"Яндекс" испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня тестовые зоны уже работают в Сколково и в Иннополисе. В начале 2019 года "Яндекс" начал испытания беспилотного транспорта в сопровождении инженеров в Израиле, а также показал беспилотную машину на выставке CES в Неваде.