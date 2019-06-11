Экспорт легковых автомобилей из РФ увеличился почти на треть

ТАСС, 11 июня. За первые четыре месяца 2019 года, с января по апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, до 33,3 тыс. В секторе грузовых машин также наблюдается увеличение экспорта, но менее существенное - на 7,7%, до 4,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ за январь - апрель составил $454,4 млн, что на 26,8% больше, чем годом ранее. Экспорт грузовых автомобилей в стоимостном выражении вырос на 26,5%, до $102,8 млн.

Экспорт легковых автомобилей в апреле 2019 года составил 10,6 тыс. - на 15,3% больше по сравнению с мартом этого года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 10,7%, до $147,1 млн. Показатель по грузовым автомобилям составил 1,5 тыс. (+32,3%), в стоимостном выражении экспорт достиг $32 млн (+1,3%).

Вместе с тем импорт легковых автомобилей в Россию за январь - апрель составил 89,7 тыс. (-3,9%), при этом в стоимостном выражении закупки выросли на 4,6%, до $2,456 млрд. Импорт грузовых автомобилей увеличился на 39,4%, до 9 тыс., в стоимостном - на 10,9%, до $698,3 млн.

В апреле импорт легковых автомобилей составил 28,1 тыс. (снижение на 4,2% по сравнению с мартом), закупки грузовых автомобилей увеличились на 10,3%, до 3 тыс.