Голикова: вопрос о зарплате при переходе на 4-дневную рабочую неделю остается открытым

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Вопрос уровня зарплат и социального обеспечения работников при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым и обсуждается. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать - такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную", - сказала она. "Вопрос остается открытым", - добавила Голикова. По ее словам, Международная организация труда исходит из того, что уровень зарплат и соцобеспечения в результате такой реформы ухудшаться не должен.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, не исключил перехода в перспективе к четырехдневной рабочей неделе.

Голикова подчеркнула, что такая реформа может потребовать серьезных изменений в трудовом законодательстве. Она добавила, что также предстоит оценить, насколько вырастет производительность труда в результате сокращения рабочей недели. "Здесь очень четко надо все просчитывать, мы этим занимаемся, - заверила вице-премьер. - Это не является для нас какой-то новеллой, мы просто это публично не обсуждаем, поскольку нужно все до конца очень четко оценить".