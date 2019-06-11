Банки развития помогут обеспечить экономический рывок ШОС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банки развития помогут обеспечить экономический рывок для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и они имеют большой потенциал для перевода расчетов в национальные валюты. Об этом заявил зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, выступая на заседании совета межбанковского объединения ШОС.

"Банки развития, которые собрались на заседании, лучше всего позиционированы для того, чтобы обеспечить этот рывок с точки зрения финансирования и экспертизы. Страны ШОС имеют значительный объем взаимной торговли и, следовательно, имеют большой потенциал для перевода расчетов в национальные валюты. Это позволит существенно снизить как финансовые, так и операционные риски, ведь вся инфраструктура расчетов находится на территории стран-участниц. Помимо торговли и долговое финансирование можно и нужно переводить в национальные валюты", - подчеркнул Алексей Мирошниченко, напомнив, что по прогнозу МВФ на экономику ШОС придется 40% роста мирового ВВП в ближайшие 5 лет.

В своем выступлении зампред ВЭБ.РФ также подчеркнул важность строительства инфраструктуры. "Совместное развитие международных торговых коридоров странами ШОС позволит установить новые кооперационные связи и будет способствовать экономической интеграции. В этом контексте важно привлекать инвестиции в развитие инфраструктуры. У ВЭБ.РФ есть большой опыт участия в реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как автомобильные дороги, терминалы, аэропорты", - отметил он.

Мирошниченко также призвал углублять сотрудничество в сфере городской экономики на площадке МБО ШОС, что позволит тиражировать наиболее успешные модели и решения, каким является Фабрика проектного финансирования. "Мы готовы поделиться нашими подходами к развитию основных потребностей городов: транспорт, "умный город", социальная инфраструктура, ЖКХ", - сказал он.

В октябре 2019 г. председательство в межбанковском объединении ШОС перейдет к государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В заседании приняли участие Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, РСК-банк (Киргизия), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан "Амонатбонк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Хабиб Банк Лимитед (Пакистан).