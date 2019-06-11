Baring Vostok оспорит решение суда о продаже 9,99% акций "Восточного" компании Аветисяна

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Baring Vostok намерен в кратчайшие сроки оспорить решение суда о немедленной продаже 9,99% акций банка "Восточный" компании другого акционера банка - Finvision Holdings Артема Аветисяна, сообщил ТАСС представитель Baring Vostok.

"Baring Vostok крайне разочарован решением Арбитражного суда Амурской области, согласно которому компания Evison Holdings (через нее Baring Vostok и Russia Partners принадлежит 51,62% уставного капитала банка - прим. ТАСС) обязана немедленно продать 9,99% акций в банке "Восточный" компании Finvision до рассмотрения апелляционной жалобы Evison. Мы в кратчайшие сроки подадим апелляцию на данное решение суда", - отметил представитель фонда.

Он подчеркнул, что "фактически Амурский суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка "Восточный" и превратил недействующий опцион в действующее обязательство".