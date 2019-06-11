Минфин и Минэнерго продолжают спорить о размере компенсаций на 2020 год по демпферу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 году, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках демпфирующего механизма. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Как указал Сазанов, Минфин и Минэнерго РФ на данный момент не согласовали вопрос по компенсациям нефтяным компаниям на 2020 год. "Не хотим, чтобы дополнительные деньги [выделялись из] ФНБ. Мы хотим больше повышать НДПИ", - указал он, добавив, что Минэнерго не согласно с такой позицией.

Как пояснил глава департамента, Минфин предлагает повысить НДПИ на всю выпадающую сумму средств ФНБ. "На всю сумму выпадающих средств. То есть изменение демпфера приводит к увеличению компенсации из ФНБ. Соответственно, мы хотим полную компенсацию при всех диапазонах цен на нефть. Мы предлагаем. Минэнерго с этим не согласно. Они говорят, что нельзя субсидировать за счет нефтедобычи", - пояснил он.

Как уточнил Сазанов, разработанные и согласованные поправки должны быть приняты Госдумой в весеннюю сессию. "Чтобы демпфер заработал с уточненными параметрами с 1 июля, поправки необходимо принять в весеннюю сессию, чтобы с 1 июля заработал в новой редакции. С 1 июля уточнятся параметры, и с 2020 года они также уточнятся. Они будут лучше, чем те, которые есть сейчас, они будут лучше защищать потребителей. По самой структуре демпфера, по измененной формуле демпфера как поддержки потребителя, у нас разногласий нет. У нас вопрос только в компенсации, расхождения", - пояснил представитель Минфина.

Объемы компенсации будут зависеть от цен на нефть, добавил он. "При цене на нефть $60-65 [за баррель] это порядка 60-70 млрд рублей. При ближе к $80 - уходит до 100 млрд, и так далее", - указал Сазанов.