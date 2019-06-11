Глава "Яндекса": власти во всем мире усиливают внимание к IT-отрасли из-за ее важной роли

МОСКВА, 11 июня./ТАСС/. Государственные органы во всем мире усиливают внимание к компаниям в сфере информационных технологий, признавая их стратегическую роль. Такое мнение высказал в своем обращении к акционерам генеральный директор группы "Яндекс" Аркадий Волож.

"Государственные органы всего мира, признавая стратегическую роль, которую технологии играют в странах, стали как никогда тщательно изучать работу крупных игроков [IT-рынка]", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Волож отметил, что подобная ситуация создает более сложные условия для работы, которые необходимо учитывать.

В качестве примера, когда правительство пытается влиять на деятельность IT-компаний, Волож привел ситуацию с властями США и китайской Huawei. "В этом отношении Россия не является исключением. Мы понимаем проблему и поддерживаем активный, конструктивный диалог с соответствующими органами власти на рынках, которые мы обслуживаем. Это еще один способ, которым мы стремимся обеспечить наилучшие результаты для наших акционеров", - добавил он.

4 июня издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В компании в тот же день заявили, что исполнение закона, в рамках которого было выдвинуто требование, возможно без нарушения приватности данных пользователей. Впоследствии глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в ведомство не поступало никаких требований из ФСБ, что свидетельствует о том, что "Яндекс" и ФСБ нашли приемлемое решение.