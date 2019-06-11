В России могут создать реестр пивоваров

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует летом внести в кабинет министров законопроект о введении реестра пивоваров, механизм может заработать с 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Мы надеемся летом внести законопроект в правительство. Если правительство поддержит, то с 2020 года он должен заработать", - сказал он.

Сазанов отметил, что существует принципиальная разница между реестром пивоваров и лицензированием производства. "Реестр пивоваров своей целью имеет то, что мы должны просто видеть всех производителей, потому что именно производители уплачивают акциз", - подчеркнул он. Кроме того, по словам Сазанова, если в результате контрольных мероприятий Росалкогольрегулирования (РАР) у производителей будут выявляться нарушения или обход счетчиков ЕГАИС, то такие компании будут исключаться из реестра.

Он подчеркнул, что не планируется контролировать технологию производства и ГОСТы, по которым производится пиво. "Это не предмет нашего контроля, все, мы что хотим - хотим видеть производителей, хотим быть уверенными в том, что все пиво, которое они производят, они проводят по счетчикам, декларируют, чтобы в полном объеме был уплачен акциз. Вот какая ключевая, исключительно фискальная цель реестра", - пояснил он.

Сазанов добавил, что все нынешние производители пива будут включены в реестр. "Они сейчас уже о своем оборудовании информируют РАР, и у них эта информация о производителях есть. Соответственно, те, кто информировали РАР о своем оборудовании, они автоматом попадают в реестр. Для них не будет никакой новой системой", - заключил он.

В апреле стало известно о том, что депутаты Госдумы подготовили законопроект по созданию реестра производителей пива, пивных напитков, сидра и медовухи, который направлен на согласование в профильные ведомства. Создание такого реестра может стать альтернативой лицензированию, которое применяется в сфере крепкого алкоголя и вина. Однако затем пивовары обратились к первому вице-премьеру РФ, министру финансов России Антону Силуанову с просьбой ввести менее жесткое регулирование рынка, чем создание реестра производителей пивоваров.