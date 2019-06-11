Минфин рассматривает возможность повышения минимальных розничных цен на коньяк

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает возможность повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк, решение может быть принято к 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Есть запрос от производителей, которые непосредственно из винограда производят коньяк. Они говорят, что текущая цена занижена, текущий МРЦ. Будем обсуждать, потому что те расчеты, которые они показывают, действительно говорят о том, что МРЦ на коньяк может быть повышено. До какого уровня - это опять-таки необходимо обсуждать. В целом я считаю, что это предложение заслуживает внимание в части повышения МРЦ на коньяк", - сказал он.

Сазанов отметил, что решение по этому вопросу должно быть принято к 2020 году, а может быть даже к осени этого года.

Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 388 рублей за бутылку 0,5 л.

МРЦ на вино

Кроме того, Минфин рассматривает возможность введения МРЦ на вино. "Для того чтобы вводить МРЦ на вино, которое вводится приказом Минфина, сначала нужно изменить постановление правительства и дать полномочия Минфину устанавливать не только на крепкие напитки МРЦ, но и на слабоалкогольные напитки, в том числе и на вино. Мы соответствующий проект изменений, то есть проект постановления правительства, вносящий изменения и наделяющий Минфин такими полномочиями, в правительство внесли, теперь ждем решения правительства", - рассказал Сазанов.

Он добавил, что если постановление будет принято и у Минфина появятся необходимые полномочия, то министерство их реализует.

Сазанов отказался прокомментировать возможный размер минимальной цены на вино, пояснив, что решение об этом будет приниматься с учетом мнения участников рынка.

В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 л. Как отметил Сазанов, пока соответствующий проект документа проходит публичное обсуждение.