СФ просит кабмин до конца года выбрать регионы, которые будут создавать свои мультиплексы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ рассмотреть до конца 2019 года вопрос об определении субъектов РФ, которые будут создавать за счет региональных бюджетов свои мультиплексы, в рамках которых региональные телеканалы круглосуточно будут транслировать оригинальный контент. Об этом говорится в одобренном на заседании во вторник постановлении СФ о реализации поэтапного перехода на цифровое телевещание в РФ.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть до конца 2019 года вопрос об определении субъектов Российской Федерации, в которых будут реализовываться пилотные проекты по созданию региональных (локальных) мультиплексов за счет средств бюджетов субъектов РФ, и выделении соответствующих цифровых частот", - говорится в тексте документа.

Кроме того, сенаторы рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность создания в 2020-2021 годах третьего мультиплекса, в состав которого будут включены региональные телеканалы.

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что министерство предлагает запускать третий мультиплекс в тех субъектах РФ, где смогут оплатить услуги по вещанию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В феврале в ходе рабочей поездки в Тулу замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что региональные телеканалы не соответствуют требованиям к вещанию в формате цифрового мультиплекса. Как заявил Волин в середине мая на заседании в Совете Федерации, принято решение идти по пути врезок регионального контента в цифровое эфирное вещание "Общественного телевидения России", а не создания третьего мультиплекса.