На территории Белоруссии остается еще около 760 тыс. т загрязненной нефти

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Объем загрязненной нефти, находящейся находящийся на территории Белоруссии, составляет около 760 тыс. т. Об этом сообщил во вторник концерн "Белнефтехим".

"В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. т загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн т", - отмечается в сообщении концерна, размещенном на его сайте.

В "Белнефтехиме" заявили, что сейчас "поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты по замещению некачественной нефти на территории Беларуси, что позволяет снизить размер потерь [от поставок "грязной" нефти]".

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.