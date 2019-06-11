Перевозки пассажиров двухэтажными поездами с начала года выросли на 15,5%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров двухэтажными поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-мае 2019 года увеличилось на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,2 млн человек, следует из сообщения РЖД.

"Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок АО "ФПК" в дальнем следовании составила 6,2%", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года двухэтажными поездами путешествовали 518,7 тыс. человек (+28% к маю 2018 года).

В 2018 году двухэтажными поездами АО "ФПК" воспользовались более 4,5 млн пассажиров (+36,7% к 2017 году).

В настоящее время курсируют 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.

В парке АО "ФПК" в настоящее время - 418 двухэтажных вагонов различных типов.