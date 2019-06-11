Трамп: евро и другие валюты обесцениваются по отношению к доллару из-за политики ФРС

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, приводит к обесцениванию евро и других валют по отношению к доллару. Соответствующее сообщение разместил во вторник в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Евро и другие валюты обесцениваются по отношению к доллару, что ставит США в невыгодное положение. Процентная ставка ФРС очень высокая в сочетании со смехотворной программой количественного ужесточения! Они ничего не понимают!" - написал глава государства.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также оставить программу количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. По версии Трампа, такие изменения необходимы в связи с тем, что темпы развития американской экономики растут, уровень безработицы падает, американские компании возвращают свои производства в США. Он указал, что экономика США выросла бы в этом году на 4%, если бы центробанк не прибегал к постепенному повышению процентной ставки.

В конце марта ФРС по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка не будет повышаться в нынешнем и 2021 году. Соответствующие планы у ФРС есть лишь на 2020 год. Финрегулятор указал, что будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки, в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления. В конце декабря прошлого года ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. После этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ЦБ Джерома Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.