Минпромторг рассчитывает на принятие изменений в закон о СПИК до конца весенней сессии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что Госдума примет изменения в закон о специальном инвестиционном контракте (СПИК) до конца весенней сессии. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра, в механизм специнвестконтрактов будет внесен ряд изменений.

"Вы нам дали поручение сделать обновление этого механизма (СПИК), мы провели соответствующую работу, внесли ряд существенных изменений. В первую очередь это касается продления срока действия контракта с сегодняшних 10 лет до 20 с учетом того, что ряд проектов достаточно длительного цикла. Мы сохранили стабилизационную оговорку для бизнеса, что было очень актуально и востребовано, при предоставлении, в том числе налоговых льгот. На сегодняшний день все законопроекты прошли первое чтение в Госдуме в конце мая, и мы сейчас в тесном контакте находимся с депутатским корпусом, для того чтобы завершить всю работу до конца весенней сессии", - сказал министр.

Мантуров отметил, что также в законопроектах прописано обязательное включение в подписанты (СПИК) помимо представителей субъекта Федерации муниципалитетов и отменен порог инвестиционного входа.

"Мы отменили порог инвестиционного входа. Если сегодня это 750 млн рублей [минимальный порог], то теперь мы основной акцент будем делать больше не на привлечении объема инвестиций, а в первую очень на технологиях, перечень которых будет утверждаться правительством. И по мере появления новых направлений, которые нужны для промышленности, в целом для экономики, мы будем, естественно, обновлять этот перечень", - сказал министр.

Итоги действия СПИК

Кроме того, Мантуров сообщил, что за три года действия этого инструмента заключено 40 специнвестконтрактов на общую сумму 1 трлн рублей.

"Владимир Владимирович, с учетом того, что институту СПИКов уже три года, за это время можно подвести определенный итог, сделать выводы об эффективности данного инструмента. За это время у нас уже 40 специнвестконтрактов на общую сумму 1 трлн рублей, а это частные инвестиции. В рамках реализации этих проектов должно быть создано более 20 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест в разных отраслях промышленности. В первую очередь, это автопром, это фармацевтика, энергетическое, нефтегазовое машиностроение, химия и ряд других областей", - сказал Мантуров.