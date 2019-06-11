Кабмин Украины решил временно передать "Нафтогазу" компанию, которая будет управлять ГТС

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Украины решило временно передать в управление компании "Нафтогаз Украины" предприятие "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которое создавалось кабмином Украины в качестве нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сказано в постановлении правительства, которым оно внесло изменения в план реструктуризации "Нафтогаза" от 1 июля 2016 года.

"Постановление предписывает Минэнергоугля, Минэкономразвития разработать до 20 июня проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению МГУ, который должен предусматривать безусловный возврат полномочий к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года", - сообщило во вторник информагентство УНИАН.

Правительство Украины обязало "Нафтогаз" и МГУ подать регулятору в сфере энергетики документы на проведение сертификации нового оператора ГТС, а также для установления тарифов на транспортировку газа. Кроме того, дано поручение внести на рассмотрение правительства проект, который бы определял МГУ компанией по управлению активов, находящихся на балансе "Укртрансгаза", связанного с транспортировкой (транзитом) и хранением природного газа.

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции госкомпании "Нафтогаз Украины", которая настаивала на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

В МГУ заявляли, что это решение правительства дает возможность начать выполнять "внешние обязательства Украины перед ЕС по либерализации рынка природного газа". Между тем украинские СМИ сообщали в 2018 году, что Энергетическое сообщество, Европейская комиссия и Всемирный банк заявили о недопустимости временной передачи МГУ в управление "Нафтогазу". Отмечалось, что это не соответствует положениям украинского закона "О рынке природного газа", является отклонением от обязательств, принятых в рамках законодательства ЕС.

Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре 2017 года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем передачи ему до 49% акций оператора газотранспортной системы - компании "Магистральные газопроводы Украины".