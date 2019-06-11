Путин назвал интересным отраслевое распределение проектов Фонда развития промышленности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал интересным и перспективным отраслевое распределение проектов Фонда развития промышленности на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Министр рассказал президенту о расширении программ Фонда развития промышленности.

"Мы постарались его сделать максимально доступным, незабюрократизированным. В рамках реализации этих проектов на сумму более 100 млрд рублей со стороны фонда бизнес привлек дополнительно еще 200 млрд, это уже внебюджетные источники. Это широкий перечень отраслей промышленности, которые получают возможности льготных займов. Сегодня мы по основным ключевым государственным задачам, которые вы поставили, снизили ставку до 1% годовых. В первую очередь это касается программы конверсии под задачи диверсификации предприятий ОПК в части внедрения технологий по повышению производительности труда и по внедрению технологий цифровизации предприятий", - сказал Мантуров.

"Помимо работы основного фонда, федерального, видя эту активность, региональные фонды также стали создавать у себя местные фонды, создано 60 региональных фондов с общим объемом капитализации 8 млрд рублей. Мы подписали практически со всеми фондами соглашения, предоставляя плечо, возможность для софинансирования из федерального бюджета до 70% проектов, которые отбираются на региональном уровне. Причем в основном это касается среднего, малого бизнеса, что как раз сегодня крайне востребовано для развития", - добавил министр.

"Я посмотрел и отраслевое распределение проектов фонда. Я бы сказал, направления привлекательные: машиностроение, химия, металлообработка и медбиофарм. Это самое интересное и перспективное", - ответил президент.