Технология сервиса n"RIS будет защищать сериалы от пиратов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сервис n"RIS будет использовать собственную технологию для защиты авторского контента от пиратов в интернете, соглашение заключено с производителем сериалов Star Media, сообщила ТАСС во вторник заместитель гендиректора n"RIS Валерия Брусникина.

"Наша цель - продемонстрировать принципиально иные подходы к вопросам защиты авторского контента и достичь реальных результатов. В отличие от других игроков, технология Antipiracy в n"RIS - это не борьба с ветряными мельницами, то есть блокировка ресурса, на месте которого вырастает десяток аналогичных, а комплексный интеллектуальный подход: автоматизированный поиск ссылок, проверка наличия контента, в том числе на стриминговых сервисах и торрентах, рассылка претензий по владельцам доменов и хостинг-провайдерам, а также чекап (проверка) статусов. По каждому поисковому запросу обрабатывается более 30 тыс. ссылок", - сказала она.

По словам Брусникиной, партнерство станет важным шагом для всей отрасли.

Вице-президент Star Media по продажам и международным проектам Мария Гречишникова полагает, что сотрудничество с n"RIS позволит вывести защиту от пиратов на принципиально новый уровень.

n"RIS - международная площадка для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащая актуальные сведения об авторах и правообладателях. Используя технологию блокчейн, инфраструктура n"RIS предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в сети.

Среди сериалов Star Media зрителям известны проекты "Мата Хари", "Двойная жизнь", "Ищейка", "Влюбленные женщины", "Офицерские жены", "По законам военного времени", "Ищейка" и другие.