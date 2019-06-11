В ЦБ сообщили, что чистый отток капитала из России за пять месяцев вырос до $35,2 млрд

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - мае 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $35,2 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам первых пяти месяцев 2018 год этот показатель составил $18,9 млрд.

"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", - отметили в ЦБ.

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ в январе - мае 2019 года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $75,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, за первые пять месяцев 2018 года профицит внешней торговли составлял $74,4 млрд.

По итогам всего 2018 году профицит внешней торговли РФ вырос в 1,7 раза, до $194,95 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - мае 2019 года вырос на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $48,7 млрд, сообщил регулятор.

За первые пять месяцев 2018 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $46,9 млрд.

"Положительное влияние на динамику показателя наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта", - отметили в ЦБ.

