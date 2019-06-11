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СМИ: очищенная нефть поступит по "Дружбе" на немецкие НПЗ в течение нескольких дней

Очищенная нефть должна поступить по "Дружбе" на немецкие НПЗ в течение нескольких дней - агентство.

"Яндекс" планирует расширить совет директоров
В частности, в его состав планируется ввести управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна
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