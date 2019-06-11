Минтранс обновил правила ж/д перевозок скоропортящихся грузов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ актуализировало правила перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ зарегистрирован Министерством юстиции РФ 10 июня.

"Документ стал намного проще и понятнее - требования к температурному режиму перевозки скоропортящихся грузов приведены в соответствие с техническими регламентами Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении Минтранса.

Обновленные правила разделяют скоропортящиеся грузы на две категории: те, которые перевозятся с обязательным соблюдением температурного режима (речь идет о замороженной мясной и рыбной продукции), и те, для перевозки которых род подвижного состава или тип контейнера определяет грузоотправитель, в соответствии с установленными изготовителем продукции требованиями к ее качеству.

В Минтрансе считают, что новые правила позволят снять излишние административные барьеры и сделать перевозку доступнее для грузоотправителей. Номенклатура грузов, которые перевозятся по железной дороге, должна расшириться.

Приказ вступит в силу через 180 дней со дня его официального опубликования.