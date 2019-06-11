Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Законопроект, который сейчас проходит этап публичного обсуждения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект федерального закона направлен на установление административной ответственности за нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. "Нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в проекте документа.