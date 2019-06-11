"Ростелеком" разработал мобильное приложение для верификации снимаемого на телефон видео

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" разработала мобильное приложение, которое будет юридически верифицировать снимаемое на телефон видео. Об этом сообщил ТАСС во вторник замдиректора по прикладным проектам "Ростелекома" Сергей Сучков на XI Международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске.

"Для Санкт-Петербурга мы создали защищенное приложение, для использования которого необходима регистрация на "Госуслугах". Если человек видит какое-либо противоправное действие, он может зайти в это приложение и снять его на камеру. Все данные передаются в единый центр хранения информации. Данные становятся проверенными, у видео или фото есть геолокация, время и иные данные, которые позволяют провести верификацию", - сказал он.

Сучков добавил, что подобная система, которая верифицирует видео с уличных камер, действует в Москве и Санкт-Петербурге. Ее внедрение также планируется в Тюмени и Новосибирске. "Любой житель Москвы и Санкт-Петербурга в случае, если с ним произошло ЧП, идет в полицию, пишет заявление, получает бумагу и идет в центр хранения информации. Там ему предоставляется информация с камер видеонаблюдения, ее можно использовать, например в судопроизводстве", - отметил он.

По словам замдиректора, компания ведет переговоры с властями нескольких городов для внедрения такой системы. Приложение также планируется начать использовать в других городах после апробации в Санкт-Петербурге.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России. Генеральные партнеры IT-форума: "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.