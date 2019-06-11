Платежная система "Мир" с момента запуска выплатила более 100 млн рублей кэшбэка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Платежная система "Мир" с момента запуска собственной программы лояльности выплатила более 100 млн рублей кэшбэка владельцам карт. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор национальной платежной системы (НСПК) Владимир Комлев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"С момента запуска нашей программы лояльности держателям карт "Мир" было выплачено более 100 млн рублей кэшбэка", - сказал он.

По словам Комлева, в дальнейшем платежная система намерена развивать эту программу, создав платформу транзакционного маркетинга для торгово-сервисных предприятий. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы она преобразилась в новом качестве, и речь идет не только о технологиях... Что мы пытаемся создавать - это выгоды не только для потребителя, но и для торгово-сервисных предприятий (ТСП). Создать платформу транзакционного маркетинга для ТСП и возможности для получения новой аналитики о своих покупателях, чтобы делать им персонифицированные предложения", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.