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Северный Кавказ

Комбинат по производству хлеба, безалкогольных напитков и фасовке чая заработал в Чечне

Общая стоимость проекта составила 152,5 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Первые линии комбината "Урус-Мартановский" по производству хлеба, безалкогольных напитков, а также фасовке чая открыли в Чечне. В торжественной церемонии приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Благодаря открытию пищевого комбината экологически чистая продукция будет поступать в розничные сети Урус-Мартановского и других районов республики", - сказал в своем выступлении Кадыров.

Общая стоимость проекта, реализованного в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа, - 152,5 млн рублей, он позволит создать 115 рабочих мест. При выходе пищекомбината на полную мощность оборот холодильного цеха запланирован в 2,351 млн тонн в год, производство соков и напитков - 600 тыс. дал, объем фасовки и упаковки чая - 25 тыс. пакетов. На полную проектную мощность предприятие предполагает выйти за три года.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняЧеботарев, Сергей Викторович
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