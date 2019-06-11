Комбинат по производству хлеба, безалкогольных напитков и фасовке чая заработал в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 июня. /ТАСС/. Первые линии комбината "Урус-Мартановский" по производству хлеба, безалкогольных напитков, а также фасовке чая открыли в Чечне. В торжественной церемонии приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Благодаря открытию пищевого комбината экологически чистая продукция будет поступать в розничные сети Урус-Мартановского и других районов республики", - сказал в своем выступлении Кадыров.

Общая стоимость проекта, реализованного в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа, - 152,5 млн рублей, он позволит создать 115 рабочих мест. При выходе пищекомбината на полную мощность оборот холодильного цеха запланирован в 2,351 млн тонн в год, производство соков и напитков - 600 тыс. дал, объем фасовки и упаковки чая - 25 тыс. пакетов. На полную проектную мощность предприятие предполагает выйти за три года.