ФАС проверит оптовые рынки табака, алкоголя и минеральных удобрений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проанализировать оптовые рынки табачной и алкогольной продукции, а также рынок оптовой торговли минеральными удобрениями. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в рамках исследования табачного рынка ФАС анализирует сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы, поскольку, по данным ведомства, доля предложения этих табачных изделий на федеральном оптовом рынке от общего объема предложения на оптовом рынке табачной продукции в России в течение нескольких лет устойчиво превышала 98%. В аналитическом отчете, представляемом в комиссию по проведению анализа товарных рынков по итогам исследования, будет отражена степень развитости этого товарного рынка, перечислены факторы, способствующие ограничению конкуренции, указаны хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, а также предложены меры, направленные на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке.

"Оптовые рынки табака и алкоголя ФАС анализировала несколько лет назад. Однако на каждом рынке происходят некоторые процессы, в том числе по слиянию и поглощению одних компаний другими, меняется доля импорта и основные импортеры. Поэтому нужно смотреть динамику, смотреть, что происходит с рынком и с конкуренцией на нем", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии, замглавы ФАС Андрея Цыганова.

На оптовом рынке алкогольной продукции эксперты оценивают рынки пива, водки, виноградных вин, рынки алкогольной продукции с объемным содержанием этилового спирта до 25% включительно и более 25% (кроме водки).

Что касается рынка минеральных удобрений, то там ФАС исследует азотные, калийные и фосфорсодержащие удобрения. Как отмечается в сообщении, для предстоящего исследования эксперты ФАС и Минсельхоза определили 10 регионов России с наибольшим потреблением минеральных удобрений - это Липецкая, Ростовская, Курская, Омская, Саратовская, Амурская области, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Татарстан. В этих субъектах РФ и будет проведен очередной замер оптового рынка минеральных удобрений.

"ФАС анализирует рынок минеральных удобрений также не впервые. Мы намерены найти те звенья в производственно-дистрибьюторной цепочке, в которых происходит наиболее существенное повышение цены на минеральные удобрения. Надеемся, что анализ нам покажет эти звенья и позволит предложить наиболее эффективные меры по развитию конкуренции и защите интересов предприятий АПК", - прокомментировал Цыганов.