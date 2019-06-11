Татарстан на ПМЭФ заключил 31 соглашение на сумму более 75 млрд рублей

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд рублей, сообщила во вторник журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Мы подписали 31 соглашение на этой площадке от Республики Татарстан на разных уровнях на сумму более 75 млрд рублей", - сказала она на брифинге.

Минуллина уточнила, что большая часть данной суммы приходится на соглашение с корпорацией Haier по организации "умного" производства.

Власти Татарстана на ПМЭФ также договорились с интернет-ритейлером Ozon о строительстве на промышленной площадке "Зеленодольск" логистического центра, объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей. Республика и ПАО "Газпром" подписали соглашение по строительству комплекса сжиженного природного газа, документ также предусматривает развертывание сети криогенных автозаправочных станций.

Как сообщил ранее советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков, в текущем году на ПМЭФ было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну - 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум проходил с 6 по 8 июня. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.